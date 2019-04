FC Coburg hat im Kampf um Klassenerhalt gute Karten

Vor einer Herkulesaufgabe steht der FC Coburg (14./32 Punkte) zum Auftakt des 31. Spieltages der Fußball-Landesliga Nordost am heutigen Freitag um 19 Uhr beim SC Schwabach (4./61).

Für die Mittelfranken besteht zwar nur noch eine kleine Chance auf das Erreichen eines der ersten beiden Plätze. Trotzdem werden sie nichts unversucht lassen, um im Schlussspurt, der ihnen vier lösbare Aufgaben beschert, Boden gutzumachen. SC Schwabach - FC Coburg Die Coburger, die vorher in sieben Partien nur vier Punkte eingefahren hatten, gaben am Ostersamstag mit einem verdienten 1:0-Heimerfolg gegen den SV Mitterteich ein deutliches Lebenszeichen von sich. Bei fünf beziehungsweise vier Zählern Vorsprung auf die Schleuderplatz-Inhaber Baiersdorf und Großschwarzenlohe rangieren sie auf einem Nichtabstiegsrang.

Ihr Restprogramm bringt aber Unwägbarkeiten mit sich. "Mit Schwabach und danach gegen den Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg haben wir zwei dicke Bretter vor der Brust, aber wir sind auch in der Lage, gegen Topmannschaften etwas zu holen, wenn wir unser Potenzial abzurufen vermögen", bekennt Coach Lars Scheler.

"Wir müssen in Schwabach kompakt stehen, aggressiv anlaufen und eine ähnlich gute Teamleistung wie gegen Mitterteich abrufen." Gute Erinnerungen hat der FCC an den Widersacher aus der mittelfränkischen Regierungshauptstadt nicht. In der Vorrunde setzte es eine 0:2-Heimniederlage, bei der sich die Vestestädter in den Schlussminuten zweimal auskontern ließen. Offensiv ist der Widersacher bärenstark. Daniel Orel (24 Tore) und Michal Weiß (18 Tore) sind Top-Stürmer.

Kolb mit kompliziertem Armbruch

Beim FC Coburg zog sich Dennis Kolb gegen Mitterteich einen komplizierten Armbruch zu und fällt für den Rest der Saison aus. Für ihn rückt Lukas Riedelbauch ins Aufgebot. Die Verletzungsliste mit Alles, Heinze, Carl, Dilauro und Kolb ist lang.

FC Coburg: Churilov/ETW Krempel - Teuchert, Schmidt, Scheler, Knie, Gökhan Sener, Sertan Sener, Guhling, König, Sam, McCullough, Schiebel, Riedelbauch. hh