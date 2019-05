FC Coburg gewinnt Turnier in Oudenaarde

Wie alle zwei Jahre fand in der Coburger Partnerstadt Oudenaarde in Belgien auch heuer ein internationales Fußballturnier für Junioren statt. Dieses Jahr wurde die Vestestadt vom Jahrgang 2005 des FC Coburg vertreten. Weitere Teilnehmer waren Teams aus Arras (Frankreich), Castel Madama (Italien), Bergen op Zoom (Niederlande) sowie von Oudenaarde KWIK und Ausrichter VV Volkegem.

Nach knapp 700 Kilometern Anreise stand zunächst der Besuch des historischen Rathauses und Stadtmuseums an. Dabei wurde auf die jahrhundertelangen Verbindungen zwischen Oudenaarde und Coburg eingegangen, war doch Prinz Leopold von Coburg der erste König Belgiens. Nach so viel Kultur rollte am Nachmittag dann aber endlich der Ball.

Im ersten Spiel mussten die Coburger gegen Gastgeber Volkegem antreten. Nach 1:1-Zwischenstand gewann der FCC mit 5:1. Im nächsten Spiel sah man sich der Mannschaft aus Castel Madama gegenüber, die mit ihrer harten Gangart zur Halbzeit 1:0 in Führung lag.

Von den Trainern Marcel Büchner und Tim Niechziol weiterhin hervorragend eingestellt, ließen sich die Coburger jedoch nicht verunsichern. Am Ende stand es nach vier Gelben und einer Roten Karte gegen die heißblütigen Italiener 3:1 für den FC.

Das bedeutete die Endspielteilnahme. Nach einem morgendlichen Training am Folgetag und einigen Stunden Ruhepause gewannen die Coburger das Finale gegen das überforderte, aber nie aufsteckende Team von KWIK deutlich mit 10:0. Im Rahmen der Siegerehrung wurde Dustin Forkel, der aller Voraussicht nach in ein Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum wechseln wird, als bester Spieler des Turniers geehrt. Sowohl im Verlauf der Siegerehrung, als auch beim anschließenden gemeinsamen Barbecue wurde das äußerst faire und disziplinierte Auftreten der Coburger Mannschaft sowie das Engagement der Betreuer und Eltern gelobt. Ein Gegenbesuch einer Oudenaarder Mannschaft in Coburg wurde bereits für 2020 vereinbart. br/dh