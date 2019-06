FC Coburg deklassiert Ketschendorf

Schon außerordentlich "gut in Schuss" präsentierte sich die Landesliga-Mannschaft des FC Coburg im Testspiel gegen den Bezirksliga-Aufsteiger SV Ketschendorf. Mit 9:0 fegten Sener & Co. den amtierenden Coburger Kreisliga-Meister vom Platz. Während der 90 Minuten war in diesem Vorbereitungsspiel auf die neue Saison ein deutlicher Klassenunterschied erkennbar.

Sertan Sener trifft fünf Mal

Sertan Sener war mit fünf Treffern gegen seinen letztjährigen Mitspieler Daniel Shabestari im Tor der Gäste der überragende Mann, obwohl ihm sein Sturmpartner, Youngster Ricardo König, mit drei "Kisten" kaum in etwas nachstand.

FC Coburg - SV Ketschendorf 9:0 (4:0)

FC Coburg: Churilov (46. Krempel) - Kimmel (46. Kolb), Heinze, Schmidt (59. Baur), Knie, König, Teuchert Y. (59. Münch), Sener S., Teuchert L. (59. Pietsch), Sener G. (46. Alles), Guhling (46. Carl). SV Ketschendorf: Shabestari - Reuss, Krüger, Mönch (68. Hanff), Griebel, Rudolph, Dietz (34. Jungkunz), Tritscher, Mayer (34. Wuttke), Schuberth, Schwesinger. Tore: 1:0 König (14.), 2:0 Sener S. (17.), 3:0 König (20.), 4:0, 5:0 Sener S. (37., 60.), 6:0 König (70.), 7:0 Sener S. (76.), 8:0 Heinze (82.), Sener S. (83.). ct