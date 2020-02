FC-Bayern-Fanclub Leuchsental arbeitet, spendet und feiert

Auf ein erfolgreiches, aber arbeitsreiches Vereinsjahr blickte der FC-Bayern-Fanclub Leuchsental im Vereinslokal zurück. Wie Vorsitzender Wolfgang Bauernschmitt in seinem Bericht darlegte, übernehmen die Mitglieder des FC-Bayern-Fanclubs seit Jahren die Pflege der sechs im Langheimer Forst gelegenen Brunnen. Auch diesmal suchten sie wieder den Gretchenbrunnen, den Rehbrunnen, den alten und neuen Lehmenbrunnen, den Prötzelsdorfer Brunnen sowie die Leuchsenquelle auf, um Säuberungs- und Ausbesserungsarbeiten auszuführen. Dabei wurden auch die Wege neu befestigt. Am 1. Mai fand bereits zum 29. Mal das Leuchsenquellenfest im Wald bei Mönchkröttendorf statt. Seit Jahren stellt der Fanclub den Erlös der Grundschule Leuchsental zur Verfügung. Der Reinerlös betrug diesmal 1187 Euro und wurde vom Fanclub auf 1200 Euro aufgestockt.

Als ein Highlight bezeichnete Bauernschmitt das 35-jährige Bestehen, das der Verein im Hof der Grundschule mit befreundeten Fanclubs aus der Region sowie aus der Oberfranken-Vereinigung feierte. Dabei wurden auch zahlreiche Vereinsmitglieder geehrt. Insgesamt gehören dem Fanclub 110 Mitglieder an.

Für 2020 nannte Bauernschmitt folgende Termine: Am 28. März steht das Fest "20 Jahre Vereinsheim" im Obergeschoss der Grundschule an, für den 18. April ist die Quellenreinigung angesetzt und am 1. Mai findet das Leuchsenquellenfest statt. Für den 21. Mai ist eine Wanderung geplant und vom 29. Mai bis 1. Juni findet der Vereinsausflug nach Österreich statt. Beim "Kerwes-Cup" stellt man wieder eine Mannschaft. Zum "Oberfranken-Treffen" am 11. Juli in Steinwiesen wird man eine Abordnung entsenden. Zum Kirchweihauftakt lädt der Bayern-Fanclub ins Vereinslokal, am 17. Oktober zum Schlachtfest und am 13. November zum "Preisbierkopf" ins Vereinslokal ein.

Kritisiert wurde, dass am Maifeiertag, an dem das traditionelle Leuchsenquellenfest stattfindet, auch in Isling eine Veranstaltung terminiert wurde.

Die Vorstandswahl hatte folgendes Ergebnis: Zum Vorsitzenden wurde Wolfgang Bauernschmitt und zum Zweiten Vorsitzenden Hans Göhring gewählt. Schriftführerin ist Marion Schnapp, Zweite Schriftführerin Manuela Schwendemann. Tobias Herrmann wurde als Kassierer und Sigrid Bauernschmitt als Zweiter Kassierer wiedergewählt. Zeugwart ist Franz Ludwig Bezold und stellvertretende Zeugwartin Irmgard Passon. Für das Merchandising sind Silvia Schmid und Alexander Baumgardt verantwortlich. Als Beisitzer wurden Michael Schöpf und Frank Senger gewählt gkle