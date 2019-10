FC Baunach wartet weiter

Die Baunacher FC-Fußballerinnen müssen auch nach sechs Spieltagen auf ihren ersten Sieg in dieser Saison der Kreisliga Oberfranken West warten. Sie unterlagen beim SV Wernsdorf mit 1:3.

Kreisliga Oberfranken West

SV Wernsdorf - FC Baunach 3:1

Auch in Wernsdorf standen die Baunacherinnen auf verlorenem Posten, wobei vor allem ihre Abwehr erneut nicht den sichersten Eindruck hinterließ. Die Gastgeberinnen erspielten sich durch Dominique Sauer in der 7. und 38. Minute eine 2:0-Pausenführung und erhöhten in der 55. Minute durch Rebecca Ebitsch per Strafstoß auf 3:0. Zwölf Minuten vor dem Abpfiff gelang Melanie Czepluch der Ehrentreffer.

Kreisliga Schweinfurt

SV Friesenh./Frickendorf - TSV Prosselsheim II 5:1

Ihren ersten Sieg erspielten sich die Gastgeberinnen gegen die zweite Prosselsheimer Garnitur, die nur in der ersten Hälfte mithielt und nicht ohne Grund Tabellenletzter ist. Nach Wiederbeginn waren die Frickendorferinnen die klar dominierende Mannschaft. - Tore: 1:0 Luisa Weth (9.), 1:1 Kathrina Link (12.), 2:1 Michelle Berger (42.), 3:1 Luisa Weth (58.), 4:1 Stephanie Koch (70.), 5:1 Michelle Berger (81.).

SV Gemeinfeld - DJK SV Rieden 2:4

Mit Rieden stellte sich ein stark besetztes Team vor. "Es war die bisher beste Mannschaft, gegen die meine Frauen spielen mussten", sagte der Gemeinfelder Trainer Frank Glock. Bereits zur Pause lag der SVG mit 0:3 zurück, erzielte jedoch nach dem Wechsel zwei Tore. Coach Glock hob die starke Leistung von Torhüterin Lisa Flachsenberger aus dem kampfstarken Team heraus, die eine höhere Niederlage verhinderte. - Tore: 0:1 Kerstin Büttner (20.), 0:2, 0:3 Regina Konrad (25., 34.), 0:4 Kerstin Büttner (50.), 1:4 Jenny Müller (57.), 2:4 Luisa Hink (89., Elfmeter). di