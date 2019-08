FC Baunach in Runde 2

Mit einem 2:0-Heimerfolg gegen die DJK Stappenbach sind die Fußballerinnen des FC Baunach in den Kreispokal gestartet. In der ersten Runde trafen zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander, die sich über die gesamte Spielzeit eine einsatzfreudige und läuferisch starke Auseinandersetzung lieferten. Das Spielerische kam teilweise aber zu kurz. Torlos verlief die erste Hälfte, da die Möglichkeiten - es waren nicht allzu viele - auf beiden Seiten leichtfertig vergeben wurden. In der 55. und 66. Minute fiel die Entscheidung durch Melanie Czepluch per Strafstoß und Laura Kirsche zum 2:0-Endstand. Damit stehen die Baunacherinnen in Runde 2. di Ferner spielten: SSV Kirchenpingarten - Sportring Bayreuth 7:0, SV Pettstadt - SV Dörfleins 0:X