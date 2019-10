FC Baunach im Spitzenspiel favorisiert

Das Spitzenspiel der Kreisklasse 1 Bamberg steigt am Donnerstag in Trunstadt. Tabellenführer FC Baunach kann seine Führung mit einem Sieg beim Verfolger ausbauen. SpVgg Trunstadt - FC Baunach Die Gäste wollen ihre Siegesserie auf sieben Spiele ausbauen. Zudem stellen sie die beste Abwehr und die zweitbeste Offensive der Liga - und gehen deshalb am Donnerstag (15 Uhr) als Favorit ins Topspiel bei der SpVgg, die zuletzt mit dem 0:2 in Rentweinsdorf einen Rückschlag hinnehmen musste. SG Dörfleins/Memmelsdorf -

FC Rentweinsdorf

Sehr kompakt präsentierte sich der FC (7.) zuletzt beim 2:0-Überraschungssieg gegen Trunstadt. Ein weiterer Erfolg am Donnerstag (13 Uhr) gegen den SV (10.) würde den Platz in der oberen Tabellenhälfte sichern. ASV Gaustadt -

SG Reckendorf/Gerach

Die SG (8.) muss sich im Vergleich zur Vorwoche, als es bei Kellerkind TSV Ebensfeld II ein 1:2 setzte, wieder steigern. Sicher ist: Die SG tritt am Donnerstag (15 Uhr) als Favorit in Gaustadt (15.) an. Doch der gefährdete ASV hat nichts zu verschenken. FC Viereth - VfL Mürsbach Der VfL (11.) punktete nach starkem Saisonstart in den vergangenen fünf Partien nur einmal, verlor zuletzt gegen den SV Hallstadt mit 1:3. Nun soll am Donnerstag (15 Uhr) in Viereth (6.) die Trendwende eingeleitet werden. di