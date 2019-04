FC Baunach gewinnt das Derby bei der DJK Priegendorf

Der FC Baunach entführt in der Kreisklasse Bamberg drei Punkte bei der DJK Priegendorf. Rentweinsdorf, Reckendorf und Lauter gewinnen ihre Spiele deutlich. DJK Priegendorf - FC Baunach 0:3

Die Gäste waren in ihrer Spielweise einfach abgezockter und cleverer, ihr Sieg geht jederzeit in Ordnung. Sie hatten auch im Feld leichte Vorteile und zeigten vor allem mehr Durchschlagskraft nach vorne. Philipp Schrödel (43.) hatte für die Halbzeitführung gesorgt. Nach dem 0:2 im Nachsetzen durch Simon Jungkunz (58.) hatten die Hausherren zwei, drei gute Möglichkeiten zum Anschlusstreffer, die sie jedoch nicht zu nutzen wusste. Nach dem 0:3 per Strafstoß von Daniel Feulner in der 68. Minute war die Begegung endgültig entschieden. FC Rentweinsdorf - SV Dörfleins II 8:1

Die Gastgeber ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger das Sportgelände verlässt. Sie entwickelten viel Druck nach vorn, doch bis zum Seitenwechsel konnten die Gäste den Rückstand mit 1:3 noch einigermaßen offen gestalten. Doch nach Wiederbeginn schlug es in regelmäßigen Abständen im Gästegehäuse ein, und es hätte leicht zweistellig werden können, zumal die Dörfleinser Abwehr in diesem Abschnitt einfach überfordert war. FC-Spielertrainer Sebastian Derra lochte fünf Mal ein, gefolgt von Dennis Holzwarth mit drei Treffern. Für den SV hatte Toni Nürnberger zum 2:1 getroffen (34.). SG Reckendorf/Gerach - SC 08 Bamberg 11:0

Die SG war ihrem Gegner in allen Belangen überlegen, die Bamberger waren mit elf Treffern noch gut bedient. Es war über weite Strecken ein Spiel auf ein Tor und Möglichkeiten ergaben sich im Minutentakt, während der Tabellenletzte nach vorne nichts zu Wege brachte und nur mit Abwehraufgaben bedacht war. Tore: Jan Hegenwald (5), Sebastian Seelmann (3), Dominik Polak, Julian Zöcklein, Daniel Kübrich (Eigentor) SpVgg Lauter - TSV Ebensfeld II 5:1

Eine Durchschnittsleistung reicht dem Tabellenführer aus, um das Spiel zu gewinnen. Gerechnet an den Möglichkeiten waren die Ebensfelder noch gut bedient, zumal die SpVgg über die gesamten 90 Minuten Ball und Gegner kontrollierte und im zweiten Abschnitt nicht mehr als notwenig tat. Ebensfeld kam nur sporadisch vor das Lauterer Gehäuse, der Ehrentreffer fiel kurz vor dem Abpfiff zum 5:1. di Tore Lauter: Jonas Cron (2), Daniel Stürmer, Christian Auer, Rainer Huttner