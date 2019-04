FC Altenkunstadt wird 100

Die Neuwahl des Vorstandes und das 100-jährige Bestehen waren die prägenden Themen bei der Generalversammlung des FC Altenkunstadt im Gasthaus "Sternschnuppe".

Im letzten Jahr wurden die Flutlichtanlage auf dem Trainingsgelände erweitert und im Bootshaus am Main die Glasbausteine durch moderne Fenster ersetzt. Es gab auch etliche gesellschaftliche Veranstaltungen wie den Preisschafkopf, das Mai-Fest und die Ausrichtung der Abi-Feier in der Kordigasthalle.

Ein wichtiges Anliegen war es, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Trainer Stefan Dinkel und seinen Co-Trainern Matthias Rödel und Guido Novotny auch in der bevorstehenden neuen Spielsaison fortzusetzen.

Der FC Altenkunstadt zählt derzeit 346 Mitglieder.

Auf das sportliche Geschehen ging Spielleiter Guido Novotny ein. In der Kreisklasse 2 wurde mit 57 Punkten und 69:40 Toren der fünfte Tabellenplatz erreicht. In der laufenden Saison habe die Erste Mannschaft noch alle Möglichkeiten, die Meisterschaft oder zumindest den Aufstieg zu erreichen. Auch die Zweite Mannschaft habe sich sehr gut etabliert.

Einblicke in die Schüler- und Jugendarbeit vermittelten für die Klassen von der C- bis zur G-Jugend Frank Freitag und für die A- und B-Junioren Marco Neidhardt. Über die Aktivitäten der Altliga berichtete deren Leiter Thomas Schleicher. Die Senioren waren bei allen Veranstaltungen verlässliche Mitarbeiter.

Bürgermeister Robert Hümmer würdigte die vielfältige sportliche und gesellschaftliche Tätigkeit des FC Altenkunstadt und ging auf die Wiederherstellung des Bootshauses ein. Gegenwärtig werde überlegt, wie dieses Vorhaben umgesetzt werden und welche Nutzung dieses Gebäude haben könnte. Dabei sollte sich auch der FC Altenkunstadt mit Eigenleistungen einbringen.

Vorstand neu gewählt

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Dieter Radziej, Zweiter Vorsitzender Johannes Oppel, Schatzmeister Florian Klemenz, stellvertretender Schatzmeister Fabian Angermann, Schriftführerin Nadine Freitag, Geschäftsführer Daniel Metzner, Ehrenamtsbeauftragter und Jugendkoordinator Rainer Hofmann, Jugendleiter Frank Freitag, Altligaleiter Thomas Schleicher. Mitglieder des erweiterten Vorstandes sind Nicole Novotny, Gerald Oppel, Sabrina Wieners, Heike Mohrand, Udo Leicht, Reinhard Hofmann, Andreas Leikeim, Florian Barnickel, Johannes Schultheis und Stefan Schnapp, Kassenprüfer Tobias Natterer und Fabian Angermann.

Das Jubiläumsprogramm

Das 100-jährige Bestehen wird vom 5. bis 7. Juli auf dem Bootshausgelände am Main abgehalten. Zweiter Vorsitzender Oppel stellte das Festprogramm vor. So gibt es nicht nur jede Menge Fußballspiele, sondern am 5. Juli auch - bei freiem Eintritt - einen Abend mit der Band "Edelweiß". Eine Beachparty mit DJ "Wichwahn" steht am Samstag, 6. Juli, bevor, während der Sonntag, 7. Juli, um 10.15 Uhr mit einem Festgottesdienst beginnt.

Festgelegt wurde auch, dass am 30. November in der Kordigasthalle der offizielle Ehrungsabend des FC Altenkunstadt mit einer Mitgliederehrung stattfinden wird. dr