FC 05 siegt in Eichstätt

Der Tabellenvierte FC Schweinfurt 05 hat dem FC Bayern München II, dem Spitzenreiter in der Fußball-Regionalliga Bayern, Schützenhilfe im Meisterschaftsrennen geleistet. Die Mannschaft von Trainer und Ex-Profi Timo Wenzel setzte sich am 31. Spieltag im Topspiel beim zweitplatzierten VfB Eichstätt 3:2 (2:1) durch. Stefan Maderer (35. Minute), Stefan Kleineheismann (43.) und Rekordtorschütze Adam Jabiri (90.+5), der seinen 66. Treffer in der Bayern-Staffel erzielte, fügten dem VfB Eichstätt vor 1652 Zuschauern die erste Niederlage nach zuvor sechs Siegen zu. Dem VfB reichte ein Doppelpack von Fabian Eberle (21., 80./Foulelfmeter) nicht. Der VfB Eichstätt hat weiterhin sechs Punkte Rückstand auf die U 23 des FC Bayern, aber auch noch eine Nachholpartie. Die Partie gegen Schweinfurt begann mit rund 20 Minuten Verspätung, weil die Gäste auf der Anfahrt in einen Stau geraten waren. FCS-Coach Wenzel sagte: "Wir waren die ersten 30 Minuten nicht im Spiel. Danach haben wir angefangen, richtig zu spielen, und sind verdient in Führung gegangen." ft