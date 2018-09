FBF plädiert für mehr sichtbare Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum

Anlass für ein vom Forchheimer Bürgerforum (FBF) angeregtes Treffen mit dem Leiter der Polizeiinspektion Forchheim, Jochen Prinzkosky, waren ans FBF herangetragene Ängste von Bürgern, die von Wohnungseinbrüchen betroffen waren, in einem Fall sogar zweimalig.

Bezüglich der Wohnungs- und Hauseinbrüche berichtete Prinzkosky, dass es im Bereich der Forchheimer Polizeiinspektion von 2016 bis 2017 einen Rückgang dieser Straftaten von 32 auf 17 gegeben habe.

Das FBF bat um mehr sichtbare Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum durch Fußstreifen oder Kontrollfahrten. Dies würde das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung stärken. Prinzkosky erläuterte das Konzept der Polizei, das regelmäßige Fußstreifen in der Innenstadt und den Parkanlagen vorsieht. Es sei aber zu bedenken, dass ständig neue Aufgaben wie die Cyberkriminalität dazukämen.

Eine Zahl machte die Belastung der hiesigen Polizei deutlich: So sei die Forchheimer Polizei in vergangenen Jahr zu 7339 Einsätzen gerufen worden. Einen besonderen Kriminalitätsschwerpunkt sieht der Inspektionsleiter in Forchheim nicht. Allerdings seien im Bahnhofsbereich vermehrt Fahrraddiebstähle zu verzeichnen. Hier sehe die Polizei zusätzlich zu ihrer Arbeit die Möglichkeit, die Abstellflächen am Bahnhof baulich sicherer zu machen - eine Aufgabe für die Stadt und eventuell die Bahn. Im Bereich der Drogenkriminalität gebe es konstante Verhältnisse. Hier sei eine gute Zusammenarbeit mit der Kripo in Bamberg etabliert. Zusätzlich werde eine eigene Rauschgiftsachbearbeiterin beschäftigt.

Darüber hinaus gebe es einen Jugendkontaktbeamten. Nach Ansicht des FBF müsse die Aufklärung insbesondere der Kinder und Jugendlichen betreffend Drogen und Sexualdelikte erheblich verstärkt werden. red