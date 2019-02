Fax vom Betrüger

In jüngster Vergangenheit kam es wieder vermehrt zu Betrugsversuchen durch vermeintliche Branchenbucheintragsüberprüfungen. Die Polizei rät zur Skepsis. Gastwirt Frank Kaufhold aus Ebelsbach bekam dieser Tage ein solches Fax und sandte es an die Redaktion mit der Bitte, seine Berufskollegen zu warnen. Er hatte den richtigen Riecher bei diesem Fax, das "echt" wirkt, weil es alle Daten des Betriebs enthält. Adresse, Namen und Telefonnummer holen sich die Betrüger offenbar aus frei zugänglichen Datenquellen.

Fax unterschreiben? Bitte nicht!

Laut dem Polizeipräsidium in Würzburg, zuständig auch für den Bereich des Landkreises Haßberge, wurden in den vergangenen Wochen vermehrt Firmen und Praxen unaufgefordert per Fax von unterschiedlichen Serviceunternehmen angeschrieben. Es handelt sich um eine alte Betrugsmasche.

Etliche wurden geschädigt, weil sie der Anweisung folgten, die eingetragenen Firmendaten zu überprüfen und das Formular anschließend unterschrieben zurückzusenden.

Der grobe Überblick auf der gefaxten Seite lässt vermuten, es würde sich nur um die Bestätigung der Angaben des meist bereits bestehenden Eintrags in einem Branchenbuch drehen. Erst beim Lesen des "Kleingedruckten" fällt auf, dass es sich bei dem Formular um einen Leistungsantrag für einen kostenpflichtigen Online-Branchenbucheintrag handelt.

Firmen oder Praxen, in denen die Mitarbeiter den Betrugsversuch nicht erkannten und in denen das Formular zurückgesendet wurde, bekamen unangenehme Post: Sie erhielten laut Polizei kurze Zeit später horrende Rechnungen, meist um rund 1000 Euro.

Das Polizeipräsidium rät daher allen Geschäftsleuten: "Lesen Sie sich derartige Anschreiben sorgfältig durch, sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter hinsichtlich des Betrugsphänomens, wenden Sie sich bei Auffälligkeiten und Fragen an die Polizei." Und nicht zuletzt: "Leisten Sie keine Zahlungen; meist bestehen gute Chancen, den Vertrag anzufechten."

Freilich, die Laufarbeit und den Ärger mit dem Hin und Her hat man da dann schon. kra