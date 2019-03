Faustschlag ins Gesicht der Schwester

Ein heftiger Streit entbrannte am Dienstagmittag unter Geschwistern in Oeslau. In einem Mehrfamilienhaus gerieten ein 56-jähriger Mann und seine 57-jährige Schwester aneinander. Zunächst warfen sie sich Beleidigungen an den Kopf. Später schlug der Mann der Frau sogar noch mit der Faust ins Gesicht. pol