Die Fußball-Junioren-Abteilung des SV Walsdorf veranstaltet an diesem Wochenende den 14. Andreas-Faust-Cup. Bei vier Kleinfeld-Turnieren der U7, U9 U11 und der U13 treten 28 Teams aus Bamberg und Umgebung an. Beginn ist am Freitag ab 17 Uhr (U11). Am Samstag wird von 9 bis 20 Uhr (U7 / U13 / U9) gekickt. red