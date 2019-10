"Faust 1in2" entfällt wegen Krankheit

Die Vorstellungen von "Faust 1in2" am Freitag, 18., und Samstag, 19. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, müssen aufgrund einer Erkrankung im Ensemble leider entfallen, teilt das E.T.A.-Hoffmann-Theater mit. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit und können an der Theaterkasse (Telefon 0951/87-3030) in spätere Vorstellungen umgebucht werden. Die weiteren Termine sind am 25., 26. und 29. Oktober sowie am 2. November, jeweils 19.30 Uhr. Die Termine im neuen Jahr werden noch bekanntgegeben.