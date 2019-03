Faules Früchtchen?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 21. März 2019 ist FAULBACH.

Die Gemeinde Faulbach befindet sich im unterfränkischen Landkreis Miltenberg und liegt zwischen Spessart und Odenwald. Die Entstehung der Gemeinde geht ins 11. Jahrhundert zurück. Früher war Faulbach in zwei Teile geteilt und zwar rechts des Baches Frischbach und links des Baches Faulbach. Die Gemeinde hat einen großen Wandlungsprozess hinter sich. Aus dem ehemaligen Kleinbauern- und Häckerdorf ist inzwischen eine fast reine Arbeitergemeinde geworden. Für alle Urlaubsinteressierten: Etwa 800 Meter außerhalb der Ortschaft befindet sich ein schöner Jugendzeltplatz mit Bachlauf, viel Grün und einer Kneipp-Tretanlage.

Gewinner

Diese Woche haben 27 Personen auf der gemeinde.inFranken.de Facebookseite fleißig gerätselt. Wir freuen uns sehr über eure Lösungen!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Petra Brumsel" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an j.seitz@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)