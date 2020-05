FAU erforscht die künstliche Intelligenz

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) hat zum 1. Mai an ihrer Technischen Fakultät unter dem Namen "Artificial Intelligence in Biomedical Engineering" (AIBE) ein eigenes Department für Forschung und Lehre zu Künstlicher Intelligenz (KI) im Umfeld Gesundheit gegründet. Damit nutzt die Uni die Professuren, die sie im Rahmen der Hightech-Agenda Bayern für die Verstärkung des KI-Gesundheitsknotens Erlangen erhalten hat, für eine entscheidende Hochschulinnovation: Sie verzichtet auf die klassische Lehrstuhlstruktur. So schafft die FAU Voraussetzungen für internen Austausch und Kooperationen. Besonders wichtig ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Fakultät. Die Professuren arbeiten entlang der drei definierten Forschungsbereiche "Prozesse am Menschen", "Daten, Sensoren und Geräte" sowie "Medizinrobotik". Das neue Department soll auch personell maximale Schlagkraft entwickeln können: Zusätzlich zu den acht Professuren aus der Hightech-Agenda verstärkt die FAU das Department um vier Juniorprofessuren, die thematisch offen ausgeschrieben werden, sowie um vier weitere Juniorprofessuren zum Thema Digital Health. red