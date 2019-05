Fatimasonntag mit Prozession

Die Pfarrei Rothenkirchen begeht am kommenden Sonntag, 26. Mai, ihren Fatimasonntag. Um 18 Uhr beginnt die Fatimaeucharistiefeier in der Pfarrkirche. Im Anschluss findet die Prozession zur Marienkapelle am Böhm statt. Dort erfolgen die Fatimarufe und Mariengebete. Die Fatima-Muttergottesstatue wird von den Männern des Kapellenverschönerungsvereins mitgetragen. Zurück in der Pfarrkirche erfolgt die Spendung des eucharistischen Segens. Die Fatima-Muttergottesstatue wird in der Zeit vom Juni bis September generalrestauriert und deshalb nicht in der Fatimakapelle sein. Der Kapellenverschönerungsverein freut sich schon auf den Fatimasonntag, 13. Oktober, wenn die Muttergottesstatue im neuen Glanz vorgestellt werden kann. Ebenso ergeht eine Einladung zur letzten Maiandacht am Freitag, 31. Mai, um 18.30 Uhr an der Marienkapelle am Böhm unter Mitwirkung des Musikvereins Rothenkirchen. Bei schlechtem Wetter findet die Maiandacht in der Pfarrkirche statt. red