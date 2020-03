Fatale seitliche Berührung

Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden in Höhe von 18 000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der B 4 am Dienstagnachmittag. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Coburg berichtet, befuhr um 15.17 Uhr ein 50-Jähriger mit einem Lkw-Gespann die B 4 in nördlicher Fahrtrichtung. Zwischen den Ausfahrten Frankenbrücke und Callenberger Unterführung wurde er von einem 86-jährigen Opelfahrer überholt. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einer seitlichen Berührung. Dadurch kam der Opelfahrer zunächst nach links ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Im weiteren Verlauf kam er ins Schleudern, schleuderte vor dem Lkw-Gespann vorbei und stieß gegen die rechte Leitplanke. Der Lkw stellte sich durch den Zusammenstoß leicht quer. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Insassen des Opels kamen mit leichten Verletzungen mit dem Rettungsdienst ins Klinikum. Die B 4 war in Fahrtrichtung Norden für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 09561/645209. pol