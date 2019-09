Fatal: Linienbus kommt von der Fahrbahn ab

Hoher Sachschaden entstand am Montag um 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus auf der Staatsstraße zwischen Seßlach und Dietersdorf. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, kam der Fahrer des Linienbusses mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, touchierte hierbei einen Leitpfosten und landete schließlich im Straßengraben. Bis auf den Fahrer befanden sich keine Insassen im Bus. Auch der Fahrer blieb unverletzt. Durch das Abrutschen in den Straßengraben wurde die komplette rechte Fahrzeugseite des Busses massiv beschädigt. Ebenso wurde der Unterboden teilweise aufgerissen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei 60 000 Euro liegen. An der Unfallstelle sickerten zudem Betriebsstoffe in den angrenzenden Graben. Zur Beseitigung der Stoffe wurde die Straßenmeisterei gerufen. pol