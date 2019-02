"Was Babys im Bauch erleben" ist Titel des Vortrags am Montag, 11. Februar, um 19 Uhr im Bamberger Klinikum am Bruderwald. Professor Burkhard Schauf, Chefarzt der Frauenklinik, informiert über die faszinierende Welt des Ungeborenen. Was bekommt das Baby im Mutterleib überhaupt mit? Welchen Einfluss hat das Verhalten der Mutter? Was weiß man heute über das Erleben und Lernen des Kindes im Mutterleib? Manches ist bis heute ungeklärt, aber auf viele dieser Fragen gibt es heute Antworten. Der Eintritt ist frei. red