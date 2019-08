Faszinierende Welt der Bienen

Bienenforscher Ernst Hestermann aus Würzburg erzählt am Donnerstag, 8. August, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Hammelburg faszinierende Tatsachen aus der Welt der Honigbienen. Teilnehmen können Kinder jedoch erst ab acht Jahren. Erwachsene dürfen aber auch zuhören. Ernst Hestermann bringt Bilder und Informationen aus der Forschung mit und zeigt am Anfang einen kleinen Film über das wahre Leben der Bienen. Wer danach noch Lust hat, kann beim Bienen-Basteln mitmachen. Anmeldung unter Tel.: 09732/902 433 bei der Stadtbibliothek. sek