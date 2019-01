Faszinierende Mosaiken

"Bilder aus Stein und Gold" heißt eine Veranstaltung in der KEB - Kath. Erwachsenenbildung. Beginnend mit dem Alexandermosaik in Pompeji - dem wohl bekanntesten Fußbodenmosaik der Antike - über den nicht weniger beeindruckenden "Mosaikteppich" in der Kirche von Aquileia zu den großen Wandmosaiken in den Kirchen von Ravenna, Rom und Palermo bis hinauf zu den schon mittelalterlichen Mosaiken von San Marco in Venedig und der Chorakirche in Istanbul reicht der Bogen von Beispielen großartiger Mosaikkunst, die dieser Vortrag vorstellt. Neben Fragen zu Motiven, Vorlagen und Techniken werden auch kulturgeschichtliche und theologische Zusammenhänge beleuchtet. Der Vortrag mit Heidrun Frenkler findet am Donnerstag, 31. Januar, um 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10, statt. red