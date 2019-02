Faszinierende Impressionen aus Bursa

Den Kulmbachern ihre Partnerstädte visuell näher bringen - das hat sich Manfred Ströhlein zur Aufgabe gemacht. Aus diesem Anlass sind aktuell 39 Fotografien von elf türkischen Künstlern aus Bursa im Ausstellungsraum des Kulmbacher Fritz-Einkaufszentrums zu sehen. 1985 fand der erste Schüleraustausch zwischen der Hans-Wilsdorf-Schule Kulmbach und der Tophane Teknik Lisesi in Bursa statt, 1992 wurde der Partnerschaftsvertrag zwischen den Schulen unterzeichnet, auf den 1998 die Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrags zwischen dem türkischen Bursa und Kulmbach folgte. Sogar der ATS Kulmbach war in den ersten Jahren am Austausch mit der Türkei beteiligt.

Der Unesco-Club Kulmbach-Plassenburg hat diese Verbindungen stets aktiv unterstützt und nun die Idee von Manfred Ströhlein, Impressionen aus Bursa in einer Ausstellung zu zeigen, begeistert aufgegriffen. "Mit einer solchen Ausstellung schlagen wir wichtige Brücken", sagte der Vorsitzende des Unesco-Clubs, Hartmut Schuberth anlässlich der Vernissage am Montagabend.

Als besonderen Gast hatte er aus Bursa Levent Sevik und dessen Frau Meral nach Kulmbach eingeladen, und der Archäologe zeigte sich von der Bierstadt entzückt. "Als ich Kulmbach gesehen habe, liebte ich es noch mehr", schwärmte Sevik, "mir gefallen die Häuser hier sehr".

Doch auch über seine Heimatstadt Bursa und den dazu ausgestellten Bildern wusste er viel zu erzählen und führte die Vernissagegäste durch die Ausstellung. "Bursa liegt südlich von Istanbul, es ist eine sehr alte Stadt mit einer langen Geschichte." In der Tat zeugen die kunstvollen Fotografien von einer bemerkenswerten Architektur, geben Einblicke in Basare, Moscheen, Kultur und Alltag - und auch die Landschaft um Bursa wurde im Bild festgehalten.

"Die Bilder wecken das Interesse für diese Kultur", sagte Landrat Klaus Peter Söllner, der selbst schon zwei Mal die Gastfreundschaft der türkischen Freunde genießen durfte. Stadt- und Bezirksrat Thomas Nagel räumte der Städtepartnerschaft ebenfalls einen hohen Stellenwert ein. Europa befinde sich im Wandel. Werte wie Freiheit, Frieden und Miteinander müssten immer wieder hervorgehoben werden