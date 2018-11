Faszinierende Fotoschau über Jordanien

"Willkommen in Jordanien" heißt die Fotoshow, zu der der Alpenverein am Donnerstag um 19.30 Uhr in den Festsaal des Bistumshauses (Priesterseminar), Heinrichsdamm 32, Bamberg, einlädt. Wolfgang Knoblach stellt ein faszinierendes, friedliches, gut bereisbares Land im unruhigen Orient vor. Freundliche und überaus gastfreundliche Menschen sind hautnah zu erleben. Antike Römerstädte, uralte biblische Stätten, das Salz des Toten Meeres, Schluchtenwanderungen, die Felsenstadt Petra, Zelten mit Beduinen in der Wüste und nicht zuletzt die Unterwasserwelt des Roten Meeres bilden den Stoff für abwechslungsreiche Erzählungen, wie man es vom Autor Knoblach gewohnt ist. red