Faszinierende Fotos trotz eingeschränkter Möglichkeiten beim Wettbewerb

Dass man mit einem Smartphone gute Bilder machen kann, stellte sich am Sonntag heraus. Beim Altstadtfest hatte die Kulturinitiative (KIS) einen Handy-Fotowettbewerb ausgelobt: "Die besten Bären-Nostalgiefotos". 203 Aufnahmen gingen bei KIS-Vorsitzendem Hermann Hacker ein, der die hohe Qualität der spontan gemachten Aufnahmen lobte. Er sei erstaunt, was bei eingeschränkten Möglichkeiten - nur wenige Räume des einstigen Brauereigasthofs waren zugänglich - herausgekommen ist. "Die moderne Technik hat doch etwas Faszinierendes an sich", sagte Hacker. Die Teilnehmer des Wettbewerbs bewiesen ein gutes Auge. Die drei Bilder der Erstplatzierten hätten es durchaus verdient, in einer Ausstellung zu dem maroden Gebäude gezeigt zu werden. Eine Jury wählte die besten Aufnahmen aus. Erstplatzierter wurde Finn Scholl aus Grundfeld. Auf Rang 2 folgte Markus Hennemann aus Bad Staffelstein und auf Platz 3 Karl-Heinz Jäger aus Wiesen. Die 203 Einsender hatten die Aufnahmen am Sonntagnachmittag beim im "Bären"-Anwesen aufgenommen und sie umgehend via Whatsapp an die Kulturinitiative geschickt. ME