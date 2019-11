Musik ist das allumfassende Thema der dieses Jahr beschließenden Ausstellungsreihe der Kuki (Kunst- und Kultur-Initiative). In einer Gemeinschaftsausstellung präsentieren ihre Mitglieder die Faszination Musik vom 10. November bis 1. Dezember von unterschiedlichsten Seiten - Malerei, Gedanken, Greifbares. Vernissage ist am morgigen Sonntag um 11 Uhr in der Galerie in der Spitalpassage (Bamberger Straße 16a). Höhepunkt des Tages bildet das Konzert von Kreismusikdirektor Klaus Bormann um 17 Uhr. Er spielt aus Bachs "Kunst der Fuge", gleichfalls in der Galerie. Eintritt ist kostenlos. red