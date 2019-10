Faszination Modellbahn

Die Eisenbahnfreunde Sinntalbahn veranstalten am Sonntag, 27. Oktober, einen "Modellbahnzauber" im Klubheim am Kirchplatz 1 in Bad Brückenau. Der Termin dauert von 14 Uhr bis in den frühen Abend. Die Mitglieder sorgen für einen durchgehend attraktiver Zugbetrieb mit historischen und modernen Zügen im Maßstab 1:87. Doch nicht nur Züge, sondern auch ferngesteuerte Straßenfahrzeuge zeigen den Zuschauern die technischen Möglichkeiten in dieser Spurweite. Ergänzt wird die Veranstaltung durch eine Modellbahnbörse mit der Gelegenheit für günstige Einkäufe von neuen und auch gebrauchten Fahrzeugen und allerlei Zubehör. Wer möchte, kann sich an einem Rangierspiel versuchen mit dem Ziel, Waggons in die richtige Stellung zu bringen. Zudem gibt es Kaffee, Kuchen und allerlei Getränke. Der Eintritt ist frei. blb