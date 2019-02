Faszination Island

"Island - Vom Wasser zum Eis" heißt eine Veranstaltung in der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg. Wanderungen zu den größten Gletschern Europas und mächtigen Wasserfällen, zu Vulkanen und zu bizarren Vogelfelsen am Meer. So auch zum geheimnisvollen, gletscherbedeckten Vulkan Snaefellsnes und zum größten Gletscher Europas, dem Vatnajökull. Eine Reihe kleinerer Vulkane mit bunten Ascheschichten, jungen Lavaströmen und blubbernden Schwefellöchern begeisterten. Bizarre Vogelfelsen am Meer geben intensive Einblicke in Leben und Brutpflege der Seevögel. Der Vortrag mit Edgar Krapp findet am Donnerstag, 14. Februar, um 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10, statt. red