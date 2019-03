Fastenzeit: Geistliches Chorkonzert

Der Folklorechor Nüdlingen/Bad Kissingen unter Leitung des Dirigenten Dmitry Romanetskiy bietet am Samstag, 30. März, ein besonderes geistliches Chorkonzert zur Fastenzeit an. Der gemischte Chor singt unter dem Motto "Herr erbarme dich" religiöse Lieder aus verschiedenen Kulturkreisen in den jeweiligen Landessprachen. Das "Vater unser" wird in neun Sprachen vorgetragen. Das Konzert findet um 19.30 Uhr in der Jakobuskirche in Bad Kissingen statt. sek