"Fastenzeit der speziellen Art"

In der Coronakrise funktioniert Seelsorge in den Pfarr- und Kirchengemeinde anders als bisher. Zu dem Thema beantwortet Johannes Simon sechs Fragen. Der Knetzgauer arbeitet als Pastoralreferent in der katholischen Kirche an führender Stelle für den Pfarrbriefservice mit Büro im Haus Sankt Bruno in Haßfurt, und er ist ehrenamtlicher Vorsitzender der Caritas im Kreis. Stellen Sie ein vermehrtes Interesse an seelsorgerischer Betreuung der Gläubigen fest?

Johannes Simon: Ich kann es anhand der Besucherzahlen bei Pfarrbriefservice.de sagen. Hier stellen wir in diesen Tagen die höchsten Zugriffszahlen seit Gründung 2002 fest. In den Suchworten liegt Corona ganz vorne. Wir haben mit Hochdruck innerhalb von 48 Stunden an Materialien in Bild und Wort für die Kar-und Ostertage gearbeitet und diese zur allseitigen Verwendung ins Netz gestellt:

https://www.pfarrbriefservice.de/article/in-diesen-tagen-ostern-feiern. Es ist vielerorts zu merken, dass über verteilte Infos in Papierform und über die verschiedenen digitalen Wege Zuspruch und konkrete Hilfe seitens der Kirche angeboten wird.

Da die Kirchen derzeit geschlossen sind: Wie können Sie den Gläubigen derzeit Halt und Hilfestellung geben? Per E-Mail? Vermehrt per Telefon?

Hier werden die Kolleginnen und Kollegen zum Teil sehr kreativ. Statements auf der persönlichen Facebookseite, verteilte Pfarrbriefe, aktuelle Homepages und Streams von Gottesdiensten und ermutigenden Worten auf Youtube und anderen Kanälen sind Stichworte dazu. Aber auch telefoniert wird vermehrt. Rufumleitungen führen direkt ins Homeoffice oder auf das Handy. Die Beratungsstellen der Caritas beispielsweise sind nach wie vor erreichbar.

Was sagen Sie Menschen, die bei Ihnen in der aktuellen Situation Rat, Hilfe und Halt suchen?

Es ist für uns alle, auch für mich eine ganz neue, so nie erlebte Situation. Mir hilft da das Poster, das ich schon früher in schwierigen Situationen als Blickfang habe: Keep calm and carry on. Übersetzt heißt es für mich: Bleib ruhig. Mache weiter, was du im Rahmen deiner Möglichkeiten tun kannst. Das bedeutet für mich, damit leben zu lernen, dass es ist, wie es ist. Und zuversichtlich zu bleiben, dass wir miteinander die Lage durchstehen können und gestalten. Bei all den Unwägbarkeiten und unklaren Situationen glaube ich, dass Gottes Gegenwart uns trägt und Kraft gibt, die Dinge, die zu tun sind, zu tun. Wir bewegen uns nicht im luftleeren Raum. Wir sind umgeben von der Fürsorge vieler Menschen. Wie gehen Sie persönlich mit der aktuellen Situation um?

Ich arbeite derzeit im Homeoffice und nutze alle mir zur Verfügung stehenden Kontakte, in Verbindung zu bleiben. Telefonate und Telefonkonferenzen helfen, sich zu vernetzen, Rat zu holen und zu geben und Entscheidungen abzustimmen. Ich nutze die Wege der sozialen Netzwerke, über Statusmeldungen und Newslettern mit den Menschen gute Botschaften zu teilen, die Mut machen und aufrichten. Und sorge für meine sportliche Bewegung mit dem Rad oder zu Fuß im Freien. Absolut notwendig, damit der Kopf frei wird und der weitwinklige Blick auf die Wirklichkeit bleibt.

Wie hat sich für Sie persönlich Ihr Alltag verändert?

Zufällige Kontakte auf der Arbeit oder beim Unterwegssein sind sehr, sehr spärlich geworden. Besuche keine mehr. Keine Verabredungen zu einem Kaffee oder einer Pizza. Das ist schon ein krasser Einschnitt. Und die Besuche unserer Tochter aus Nürnberg am Wochenende auch auf Null. Schade, aber in der Situation richtig. Ich freue mich, dass ich im Haus nicht alleine bin, sondern es mit meiner Frau bewohne und wir uns zusammen daheim wohlfühlen. Dafür bin ich, gerade jetzt, sehr dankbar.

Was erhoffen Sie sich von der Zukunft, welche Lehren erhoffen Sie sich aus dem, was die Gesellschaft aktuell zu durchleben hat?

Ich hoffe, dass uns manche Einschränkungen aufmerksam machen auf das, was wir zum Leben brauchen und wie viel davon. Es ist ja in gewisser Weise eine Fastenzeit der ganz speziellen Art. Für mich ist es auch ein Lernprozess, den wir durchmachen, dass wir als Menschen bedürftig sind nach Nähe, Gesundheit, Solidarität und gegenseitiger Wertschätzung und Hilfe. Vielleicht waren wir da auch durch den Überfluss und die Selbstverständlichkeit, all das zu haben, verwöhnt. Wir lernen: Es ist nicht alles möglich! Das macht uns verletzlich, aber auch wieder menschlich. Meine große Hoffnung ist, dass wir dadurch lernen: Wir brauchen einander. Auf der ganzen Welt. Das Virus kennt keine Grenzen. Möge unsere Menschlichkeit und Solidarität auch grenzenlos sein.