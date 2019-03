Es finden wieder Fastenpredigten in der Gügelkirche statt. Als Predigtgrundlage wurden vier Stationen aus dem Kreuzweg Jesu gewählt. Am Sonntag, 31. März, - Simon von Cyrene, der gezwungene Kreuzträger; am Sonntag, 7. April - Veronika und das Schweißtuch; und am Sonntag, 14. April, Frauen beweinen Jesus. Prediger ist Pfarrer Jürgen Kalb. Die Fastenpredigten beginnen um 15 Uhr und schließen mit einem gemeinsamen Bußgottesdienst. Beichtgelegenheit ist ab 14.15 Uhr und nach den Gottesdiensten. red