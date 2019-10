Fastenpredigt mit Rühlmann

Am Mittwoch 30. Oktober, beginnt der Vorverkauf für die Bamberger Fastenpredigt am 29. Februar um 19 Uhr im Ziegelbau des Welcome-Kongress-Hotels nach dem Motto "Wer Bier und Politik gemeinsam betreibt, versäumt für keines die Zeit und verstärkt den Genuss von beidem".

Wenn Arnd Rühlmann alias Bruder Ignazius seine Fastenpredigt hält, bleibt kein Auge trocken. Was in Bamberg unter den Teppich gekehrt wird, zieht er hervor. Er weidet sich schamlos an allen Ungereimtheiten und seziert mit spitzer Zunge die Leichen im Keller von Gesellschaft, Politik und Kultur. Während der Fastenprediger seinen Senf zum Bamberger Lokalgeschehen dazugibt, lindert das fränkische Volksmusik-Ensemble "FrankenDreier" den Schmerz mit Trompete, Tuba, Gitarre und Akkordeon.

Als Schmankerl spendiert die Brauerei Ambräusianum jedem Predigtteilnehmer ein Seidla Fastenbier und eine Brezel. Karten gibt es in Gasthaus & Brauerei Ambräusianum sowie beim BVD-Kartenservice. Der Erlös geht an den Treffpunkt "Menschen in Not". red