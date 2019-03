Fastenpredigt: "Herr, lehre uns beten"

Die Fastenpredigten in der Basilika Vierzehnheiligen gehen in diesem Jahr den Spuren des Lukasevangeliums nach. "In der Lebens- und Glaubensschule des Evangelisten Lukas" - so lautet das Leitwort. Das Thema der dritten Fastenpredigt von Pater Heribert Arens am Sonntag, 31. März, lautet: "Herr, lehre uns beten" - Lukas, der Evangelist des Gebetes. red