Fastenessen in St. Magdalena

Der Sachausschuss "Eine Welt - Tembladera" der Herzogenauracher Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena lädt im Rahmen der diesjährigen Misereor-Fastenaktion am Sonntag, 7. April, zum traditionellen Fastenessen ins Pfarrzentrum am Kirchenplatz ein. Serviert wird ab 12 Uhr (in St.Otto bereits ab 11 Uhr) ein schmackhafter Eintopf. red