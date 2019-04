Fastenessen in Eltmann

Die Pfarreiengemeinschaft Main-Steigerwald teilt mit, dass der ökumenische Kreuzweg am Samstag, 6. April, in Eltmann entfällt. Des Weiteren teilt die Pfarrei mit, dass am Sonntag, 7. April, um 11.30 Uhr im Kolpinghaus das Fastenessen stattfindet und um 17 Uhr ein Jugendkreuzweg mit Pfarrvikar Hartung. Am selben Tag wird um 17 Uhr in der Limbacher Dorfkirche ein Bußgottesdienst gefeiert. red