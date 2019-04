Zeil am Main vor 19 Stunden

Fastenessen im Zeiler Pfarrsaal

Die Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu" Zeil - Sand - Krum - Ziegelanger lädt am Sonntag, 7. April, zum Fastenessen ein, um junge Menschen in El Salvador bei der Verbesserung ihrer Lebensbedingu...