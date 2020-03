Fastenaktion und keltische Musik

Das katholische Pfarramt weist auf die am heutigen Montag beginnende Caritas-Haussammlung hin. Sie dauert bis zum 15. März an. Zudem liege am Schriftenstand der Kirche St. Kilian wieder der Misereor-Fastenkalender zum Verkauf auf. Der Kaufpreis ist in die Kasse dort zu werfen. Die Kinder sind eingeladen, sich an den Eingängen ihr Opferkästchen mit Comic-Heftchen zur Kinderfastenaktion 2020 mitzunehmen.

Kreuzweg und Vortrag

Das Taizé-Gebet findet am Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, in der Schwesternhauskapelle statt. Zu einem "etwas anderen Kreuzweg" in Kirschletten mit anschließendem Kaffee und Kuchen lädt der Kath. Frauenbund Bad Staffelstein ebenfalls am Mittwoch ein. Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Kirchplatz (Fahrgemeinschaften). Einladung ergeht zum Seniorentreffen am Donnerstag, 12. März, um 14.30 Uhr im Jugendheim, St.-Anna-Straße. Stephan Renczes referiert zum Thema "Das Kreuz im Wandel der Zeit".

Anmelden für den Kindergarten

Anmeldungen für die Kindertagesstätte St. Anna werden am heutigen Montag und morgigen Dienstag, jeweils von 12.30 bis 16.30 Uhr, in der St.-Anna-Straße 12 in Bad Staffelstein entgegen genommen. Es können die Kinder angemeldet werden, die ab 1. September 2020 den Kindergarten oder die Krippe besuchen sollen. Der zweite Elternabend wird am Donnerstag, 12. März, 20 Uhr, im Pfarrsaal, St.-Anna-Str. 4, stattfinden.

Die Pfarrei St. Kilian feiert am Sonntag, 3. Mai, ab 8.30 Uhr, Jubelkommunion. Eingeladen sind alle, die vor 25, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 oder mehr Jahren zur Erstkommunion gegangen sind. Aus Datenschutz-Gründen darf das Pfarramt keine Adressen preisgeben. Es wird gebeten, dass sich aus den Jahrgängen ein Verantwortlicher im Pfarrbüro melden und die Anzahl der angemeldeten Jubilare nennen möge.

Konzert mit Andy Lang

Fans irisch-keltischer Musik dürfen sich auf das Konzert mit Andy Lang, Paula Cox und Paul Creane am Freitag, 20. März, ab 20 Uhr in Loffeld in der Kapelle freuen. Der Eintritt im Vorverkauf beträgt 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Karten sind erhältlich bei Familie Henning, Tel. 09573/3311843.

Ein ökumenischer Gesprächsabend der Kur- und Urlauberseelsorge unter dem Motto "Zuversicht! In den Abenteuern des Alltags das Hoffnungsvolle suchen" findet am Mittwoch, 11. März, ab 19 Uhr, im Konferenzraum der Schön-Klinik statt. pf