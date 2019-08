Fasten und Wandern bietet die Landvolkshochschule Burg Feuerstein von Montag, 14., bis Sonntag, 20. Oktober, an. Sich Zeit nehmen, sich eine Atempause vom Alltag mit einer Woche Fasten und Wandern in Gemeinschaft gönnen, das ist das Motto. Fasten ist laut Veranstalter gesund für Körper, Geist und Seele. Entzündungen im Körper könnten durch das Fasten gemildert oder sogar geheilt werden. Um Körper, Geist und Seele wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen, wird das Fasten mit Wanderungen in der Fränkischen Schweiz begleitet, die langsam gesteigert werden. Am Samstag wird eine Tageswanderung (etwa 16 Kilometer) unternommen. Die Teilnehmer können zwischen zwei Fastenprogrammen wählen: Heilfasten nach Dr. Lützner und Basenfasten mit basischen Suppen. Eine Anmeldung ist bis Montag, 30. September, möglich. In den Kurskosten sind Übernachtung und Vollverpflegung in Bio-Qualität enthalten. Nähere Informationen unter Katholische Landvolkshochschule Feuerstein, Ebermannstadt, Telefon 09194 73630, E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de. red