Fasten und wandern mit Leib und Seele

In der Fasten-Wanderwoche der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein von Montag, 15., bis Sonntag, 21. Juli, sind Teilnehmer eingeladen, Körper, Geist und Seele zu regenerieren. Meditations-, Bewegungs- und Entspannungsübungen unterstützen das ganzheitliche Fasten nach Dr. Lützner. In den Kurskosten sind Übernachtung und Vollverpflegung in Bio-Qualität enthalten. Anmeldung bis Montag, 1. Juli. Nähere Informationen bei der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein Ebermannstadt, Telefon 09194/73630, E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de.