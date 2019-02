Fasten und "a weng" laufen

Aktiv und inspiriert: Mit Stöcken in den Händen, Impulsen im Ohr und in Gemeinschaft mit anderen Menschen wird zum Nordic Walking eingeladen. Mitmachen kann jeder, egal ob alter Hase oder Neueinsteiger. An zehn Terminen in den Fastenwochen werden verschiedene Strecken rund ums Walberla gelaufen. Die Laufwege dauern circa 45 Minuten.

Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitgebracht werden müssen Nordic-Walking-Stöcke und Freude am gemeinsamen Unterwegssein durch die Fastenzeit. Ansprechpartner bei weiteren Fragen ist Gemeindereferent Christian Weinecke, Telefon 09191/ 976291 oder E-Mail an christian.weinecke@erzbistum-bamberg.de.

Termine sind am Dienstag, 12. März, um 17.30 Uhr am Bahnhof Pinzberg; Samstag, 16. März, um 9 Uhr am Feuerwehrhaus Weingarts; Dienstag, 19. März, um 17.30 Uhr am Sportplatz Dietzhof; Samstag, 23. März, um 9 Uhr am Musikheim Kirchehrenbach (Sportplatzstraße 17); Dienstag, 26. März, um 17.30 Uhr an der Kirche Schlaifhausen; Samstag, 30. März, um 9 Uhr am Friedhof Leutenbach; Dienstag, 2. April, um 18.30 Uhr an der Marienkapelle Pinzberg; Samstag, 6. April, um 9 Uhr in Weilersbach (Sportplatzstraße , Beginn Maria-Hilf-Weg); Dienstag, 9. April, um 18.30 Uhr am Pfarrheim Leutenbach (anspruchsvollere Runde); Samstag, 13. April, um 9 Uhr Friedhof Kirchehrenbach. red