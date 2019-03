Fasten für den Klimaschutz

In der Fastenzeit, vom Aschermittwoch, 6. März, bis Samstag, 20. April, startet der Initiativkreis der Klimaschutzmanager der Metropolregion Nürnberg eine neue Aktion zum CO2 -Fasten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Metropolregion hervor.

Es gibt 40 verschiedene Tages-Challenges zur Einsparung von Kohlenstoffdioxid, für jeden Tag der Fastenzeit eine. Jede beschreibt eine kleine klimaschützende Herausforderung für den aktuellen Tag. Ob Verzicht auf das Auto, ressourcenfreundliche Ernährung oder plastikfreies Einkaufen, jeder Tag wird anders und für jeden ist etwas dabei.

Für eine lebenswerte Zukunft

Die Folgen der Erderwärmung wie extreme Wetterereignisse werden zunehmend auch in der Metropolregion Nürnberg spürbar. Die CO2 -Fasten-Challenge zeigt, dass alle mit ihrem Lebensstil dazu beitragen können, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten - und dass es auch bereichernd sein kann, diese Herausforderung anzunehmen. Gestellt werden die Herausforderungen auf der Internetseite www.co2fasten.wordpress.com von den Klimaschutzmanagern der Kommunen und Kirchen jeweils am Vorabend. Auch Erlangen ist mit dabei. Ziel ist es, so viele Herausforderungen wie möglich zu meistern. red