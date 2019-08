Fast wie bei "Räuber und Gendarm"

Nach Unfallflucht: Unfallopfer erwartet Strafverfahren und Polizei sucht Zeugen

Emskirchen --- Am vergangenen Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es auf dem Radweg ent-lang der Staatsstraße 2244 zu einer Unfallflucht, die erst am vergangenen Dienstag bei der Polizei Neustadt angezeigt worden ist und über die sie erst jetzt aus ermittlungstaktischen Gründen berichtet. Ein 77jähriger war dort mit dem Rad unterwegs und wollte am großen Holzplatz anhalten, weshalb er nur noch Schritttempo fuhr. In diesem Moment kam von hinten ein bislang unbekannter Radler, der beim rechts Vorbeifahrern gegen den Rentner stieß. Dieser stürzte durch den heftigen Anstoß auf das Schotterbett neben dem Radweg, war kurz benommen und wurde dabei erheblich verletzt. Er rief deshalb dem Unfallverursacher nach, zu stoppen. Dieser wiederum drehte sich nur kurz nach dem am Boden liegenden Mann um und fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Da der Flüchtige nach Zeugenaussagen schon häufiger in den Abendstunden auf dem Radweg gesehen worden sein soll hofften die Ermittler, ihm im Rahmen von gezielten Überwachungsaktionen an den Folgetagen auf die Spur kommen zu können. Das Unfallopfer hatte die gleiche Idee und legte sich seinerseits auf die Lauer. Am Mittwochabend, gegen 17:45 Uhr, stoppte der 77jährige dann einen Radfahrer, von dem er meinte, dass es sich bei ihm um den Gesuchten handelte. Er hinderte den 55jährigen an der Weiter-fahrt und verständigte die Polizei Neustadt. Die Streifenwagenbesatzung konnte letztlich aber dessen Unfallbeteiligung eindeutig ausschließen. Was wiederum dazu führte, dass der Kontrollierte nun sei-nerseits Strafanzeige wegen Nötigung gegen den Rentner erstattet hat. Jetzt bleibt den Ordnungshüter nur noch die Hoffnung auf Hinweise auf den weiterhin Flüchtigen. Diese nimmt die Inspektion Neu-stadt unter der Rufnummer (09161) 8853-0 entgegen.