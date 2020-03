Fast ganz Rothenberg gehört der Feuerwehr an

In Rothenberg gehören der Feuerwehr 84 Mitglieder an - und das bei 88 Einwohnern. "Das ist ja fast der ganze Ort", stellte Neumitglied Holger Beutelsbacher bei der Mitgliederversammlung überrascht fest.

Kommandant Gerhard Eiermann blickte im Feuerwehrhaus auf ein ruhiges Jahr 2019 zurück. Es wurden acht Übungen in voller Gruppenstärke abgehalten. Die Damen legten erfolgreich ihre MTA ab. Da von den derzeit 27 Aktiven (23 Männer und vier Frauen) demnächst einige aus Altersgründen ausscheiden, hoffte Eiermann, den Verlust durch die Jugendfeuerwehr ausgleichen zu können. Diese zählt aktuell vier Mitglieder. Bei einer Gemeinschaftsübung an der Alster wurde im Sommer festgestellt, dass diese bei Trockenheit keine sichere Löschwasserversorgung bietet. "Wir können von Glück sagen, dass in Rothenberg noch ein Löschwasserbehälter vorhanden ist, der uns eine Basis bietet", sagte Eiermann.

Vorsitzender Thomas Fischer zog ein positives Fazit der Veranstaltungen 2019. Der Ausflug führte in den Nürnberger Zoo und den Erlebnispark Pottenstein. Kirchweihbaumaufstellen, Johannisfeuer, "Brünnlafest", Sommernachtsfest und Jahresabschluss mit Weihnachtsfeier sollen auch 2020 wieder auf dem Programm stehen.

Für 40 Jahre aktiven Dienst zeichneten Vorsitzender Fischer und Kommandant Eiermann Georg Vogt aus.

Einsätze verzeichnete die Rothenberger Wehr glücklicherweise nur einen "halben": Beim Brand am Hertasee wurde die Wehr lediglich zum Betanken des Löschfahrzeugs gebraucht.

Viel Lob hatte Kreisbrandinspektor Reinhard Hartung für die gar nicht mehr so kleine Wehr parat: "Super, dass ihr so gewachsen seid." Gerade für Frauen gebe es viele Aufgaben bei der Feuerwehr, etwa beim Digitalfunk in der Einsatzleitung. Außerdem machte er Werbung für den Leistungsmarsch. Gerade die aktive Rothenberger Wehr würde er dort gern vertreten sehen.

Anbau beginnt im Jahr 2021

Großes Thema der nächsten Jahre wird der Anbau ans Feuerwehrhaus sein. Laut Bürgermeister Maximilian Neeb ist dieser so gut wie genehmigt. Damit haben die Rothenberger auch Aussicht auf einen größeren Versammlungsraum. Details wegen des notwendigen Grundstücksankaufs müssten mit den Eigentümern noch geklärt werden, Bereitschaft zum Verkauf der 22 Quadratmeter hätten diese schon signalisiert. Der Bürgermeister lobte die Vorarbeit von Stadträtin Renate Schubart-Eisenhardt für die Maßnahme, die wohl im Jahr 2021 beginnen kann. bkn