Fast ein halbes Jahrhundert bei der Brauerei Leikeim

Fast 49 Jahre immer im selben Betrieb tätig gewesen zu sein, kommt in der heutigen Zeit nicht mehr so oft vor. Doch nach seiner Ausbildung zum Brauer und Mälzer ist Günter Rössner der Brauerei Leikeim in Altenkunstadt treu geblieben.

Daran wird sich auch in den letzten Monaten vor dem wohlverdienten Ruhestand nichts mehr ändern, meinte der Mitarbeiter nach seiner Auszeichnung durch die Brauerei und die IHK Oberfranken.

Die Ehrung verdienter Mitarbeiter stand im Mittelpunkt der Jahresabschlussfeier der Brauerei Leikeim im betriebseigenen "Plop-Treff".

Firmenchef Andreas Leikeim brachte in seinem Jahresrückblick zum Ausdruck, dass das Klima im Sommer auch in der Brauerei ein großes Thema gewesen sei. Sein Dank galt allen Mitarbeitern für die großartige Arbeit: "Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben." Für 15 Jahre Treue wurden Markus Hahn, André Stirbati und Petra Häußinger geehrt, für 20 Jahre Stefan Müller und Ulrich Göpfert.

Seit 25 Jahren gehört Norbert Berthold zum Personal der Brauerei, seit 40 Jahren Roland Pol. Neben Günter Rössner wurde auch Hans Göbel nach 17 Jahren Tätigkeit im Betrieb in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Roland Dietz