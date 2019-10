Fast doppelt so schnell wie erlaubt

Beamte der Polizeiinspektion Stadtsteinach haben am Freitag von 7.15 bis 8 Uhr im Rahmen der Schulwegüberwachung eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der beiden Schulbushaltestellen unterhalb des Kindergartens in der Wirsberger Herbert-Kneitz-Straße durchgeführt. Dort gilt von 5.45 bis 18.45 Uhr eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern. Zusätzlich ist in diesem Bereich das Verkehrszeichen "Vorsicht Kinder" aufgestellt. Dennoch hielten sich am Freitag sechs Autofahrer nicht an die geforderte Beschränkung. Fünf davon kamen mit einem Verwarnungsgeld zwischen 25 und 35 Euro davon. Einer hatte gleich 54 Sachen auf dem Tacho, als das Blitzgerät auslöste. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei zu.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass der Autofahrer seine Geschwindigkeit grundsätzlich zu reduzieren hat, wenn er sich Kindern nähert, zudem muss er bremsbereit sein. Die PI Stadtsteinach wird gerade in der dunklen Jahreszeit weiterhin verstärkt Laserkontrollen im Bereich von Schulbushaltestellen durchführen. pol