Fast 11 000 Kilometer

Insgesamt 10 976 Kilometer legten die Aktiven des Radfahrvereins Concordia (RVC) Altenkunstadt bei den Wanderfahrten des Bayerischen Radsportverbands (BRV) im Bezirk Oberfranken in dieser Saison zurück. Den Radlern bescherte dies den Bezirkssieg - und das bereits zum neunten Mal in Folge. "Eine klasse Leistung, auf die ihr stolz sein könnt", würdigte Vorsitzender Hans-Werner Schuster bei der Meisterschaftsfeier den Einsatz der Radwanderfahrer.

In der Gaststätte Vonbrunn in Mainroth wurde der großartige Erfolg im Beisein vieler Gäste gebührend gefeiert. Der Sieg auf Bezirksebene macht nach Ansicht des RVC-Chefs einmal mehr deutlich, dass Altenkunstadt zu Recht als Hochburg des Radsports gilt. Angereichert mit interessanten Zahlen und persönlichen Eindrücken ließ Schuster die Saison Revue passieren. Die BRV-Touren, an denen sich die Altenkunstadter Concorden mit insgesamt 228 Radlern beteiligt haben, führten nach Merkendorf, Klosterlangheim, Kulmbach, Birkach, Schwürbitz, Maineck, Stetten und Elsendorf. "Wir haben dabei viel Schönes erlebt, auch wenn die Hitze uns oft schwer zu schaffen machte", erinnerte sich Schuster. Von den meisten Wanderfahrten sei man mit Pokalen im Gepäck heimgekehrt.

Radwallfahrt trug zum Sieg bei

In Verbindung mit ihrem jährlichen Radlerfest hätten die Concorden selbst eine Bezirkstour ausgerichtet. Zum Sieg auf Oberfrankenebene hat dem Vorsitzenden zufolge auch die von den Altenkunstadtern organisierte und vom BRV in die Bezirkswertung aufgenommene 26. Radwallfahrt nach Vierzehnheiligen beigetragen. Schuster dankte allen, die für den RVC in die Pedale getreten sind, und bat: "Macht weiter so!" Wer Lust am Radeln habe, sei bei den Wanderfahrten stets willkommen, erklärte er mit Blick auf die kommende Saison. Er wertete es als positives Zeichen, dass sich immer wieder neue Radler hinzugesellen: "Und die brauchen wir auch. Schließlich werden wir auch 2020 bei den BRV-Bezirkswanderfahrten mit von der Partie sein und alles daran setzen, unseren Titel erneut zu verteidigen."

Der Vorsitzende lobte den Vereinsnachwuchs, der sich in der Jugendwertung den ersten Platz gesichert hat. "Die Jugend ist für unseren Verein zu einem Aushängeschild geworden. Mit ihr können wir uns sehen lassen", erklärte er stolz. Schuster dankte Jugendleiterin Ingrid Rangol und Radwanderwart Stefanie Schuster, die es hervorragend verstünden, junge Menschen für den Radsport zu motivieren.

"Eine reife Leistung, mit der ihr mehr als zufrieden sein könnt", lobte Bezirkswanderwart Ingo Sesselmann aus Kulmbach die Altenkunstadter Radler. Der Vorsprung zum RV Viktoria Maineck auf dem zweiten Platz sei mit mehr als 3500 "abgestrampelten" Kilometern enorm. Sesselmann freute sich über die Beteiligung des Vereinsnachwuchses: "Eure Mädchen und Jungs standen in der Jugendwertung einmal mehr auf dem Siegertreppchen ganz oben." Mit Präsenten ehrte Sesselmann die Nachwuchsradler David Schmitt, Hanna Schmitt und Christopher Trenkwald, die in dieser Saison am erfolgreichsten waren.

Nicht mit leeren Händen gekommen war auch Bürgermeister Robert Hümmer. Er gratulierte den Concorden zu ihrem Erfolg und überreichte namens der Gemeinde ein Geldgeschenk.

Terminvorschau

Hans-Werner Schuster gab einige Termine bekannt: Die Jahresversammlung mit den Berichten der Abteilungsleiter findet am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarr- und Jugendheim statt. Der Besuch von Sankt Nikolaus und die Ehrung der Mitglieder, die bei den Wanderfahrten die meisten Kilometer im Fahrradsattel zurückgelegt haben, stehen im Mittelpunkt der Advents- und Jahresabschlussfeier am 14. Dezember um 19 Uhr im Pfarrsaal. Ein gemeinsames Essen rundete die Meisterschaftsfeier ab. bkl