Fast 100 auf dem Siegertreppchen

Um die erfolgreichen Sportler des Jahres 2018 zu ehren, hatte Bürgermeister Carsten Joneitis in die Schulaula eingeladen. Joneitis freute sich, dass zusammengerechnet fast 100 Oberhaider im vergangenen Jahr auf dem Siegertreppchen standen, sei es als Einzelsportler oder mit der Mannschaft. Er lobte den Teamgeist und den Ehrgeiz sowie das Durchhaltevermögen des Einzelnen, denn nur so könnten hervorragende Erfolge zustande kommen. Auch die gute Vereinsstruktur und das Engagement von Trainern, Betreuern und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern seien besonders hervorzuheben.

Der Bürgermeister beglückwünschte die zu Ehrenden und überreichte Urkunden und Geschenke.

Von der Basketball-Abteilung des RSC Concordia Oberhaid wurde die U10-Mannschaft Meister der Bezirksliga Oberfranken und die 1. Herrenmannschaft wurde Meister in der Bezirksklasse und ist in die Bezirksliga Oberfranken aufgestiegen.

Vom 1. Judo-Club Oberhaid wurden Julie Minke und Lia Dachwald oberfränkische Einzelmeisterin FU12, Johanna Klug oberfränkische Einzelmeisterin FU10, Sophia Behr oberfränkische Einzelmeisterin FU15 und Dominik Müller oberfränkischer Einzelmeister MU15. Charlotte Hatzold erkämpfte sich den Technikerpreis beim Wallburgturnier FU10 und die Mannschaft FU12 erkämpfte sich den 3. Platz bei der nordbayerischen Meisterschaft und den 5. Platz bei der bayerischen Meisterschaft.

Die A-Junioren-Mannschaft vom JFG Maintal Oberhaid 2004 wurde Meister im Kreis 1 Bamberg/Bayreuth in der U19, Kreisgruppe 2, und stieg in die Kreisliga auf.

Vom Tennisclub Oberhaid wurde die Mannschaft "Herren 40" ungeschlagen mit 10:0 Punkten Meister in der Kreisklasse.

Im Wassersport erfolgreich waren wieder die Geschwister Sonja und Sven Neubauer. Sven wurde bayerischer Meister im Kanuslalom Kajak-Einer der Herren und bayerischer Meister mit der Mannschaft K1 Herren.

Sonja erreichte den 2. Platz bei der bayerischen Meisterschaft im Kajak-Einer Schüler A weiblich und mit der Mannschaft Schüler A weiblich. Sie wurde weiterhin bayerische und süddeutsche Meisterin im Canadier-Zweier mit Johann Hein bei den Schülern A Mixed und gewann zudem die Bronzemedaille bei den deutschen Schülermeisterschaften im Kajak-Einer Schüler A weiblich.

Den Großteil der Ehrungen belegte der Kegelsport. Die Oberhaiderin Melissa Stark kegelt mit der Damen-1-Mannschaft des SKC Viktoria Bamberg in der 1. Bundesliga und wurde deutscher Meister, DKBC-Pokal-Sieger, Champions-League-Sieger und Weltpokal-Sieger. Mit der Damen-2-Mannschaft kegelt sie in der 2. Bundesliga und wurde VBSK-Pokal-Sieger "Bamberger Gärtnerin" und im Tandem Mixed bayerischer Meister und Dritte bei der deutschen Meisterschaft mit Thomas Müller.

Von der Kegelabteilung des 1. FC Oberhaid 1928 e.V. wurde die 1. Herrenmannschaft Meister in der Bezirksliga B-Süd und die 3. Mannschaft gemischt wurde Meister in der Kreisklasse E1. Mia Dotterweich wurde bayerischer Meister und deutscher Vizemeister mit der Auswahl-Mannschaft U14 des KV Bamberg.

Von der Kegelabteilung des RSC Concordia Oberhaid wurden folgende Kegler geehrt: Hilde Peter wurde mit der Auswahlmannschaft des Vereins Bamberger Sportkegler oberfränkischer und bayerischer Meister sowie deutscher Vizemeister. Im Seniorenpokal wurde sie mit der Mannschaft oberfränkischer Pokalsieger und beim Bayernpokal Vizemeister. Walter Peter und Andreas Meth wurden mit der Seniorenmannschaft des Vereins Bamberger Sportkegler oberfränkischer und bayerischer Meister. Theresa Schwartz und Sandra Karl wurden bei der oberfränkischen Tandemmeisterschaft Vizemeister.

Jessica Corintan und Sarah Corintan wurden mit der Auswahlmannschaft des Vereins Bamberger Sportkegler deutsche Vizemeisterinnen; Jessica in der Sparte U18 weiblich und Sarah in der Sparte U 14 weiblich. Jessica wurde außerdem noch Kreismeisterin im Einzel und Zweite bei der oberfränkischen Meisterschaft. Die 1. Damenmannschaft wurde Meister in der Bezirksoberliga und stieg somit in die Landesliga auf.

Beim Turnverein Hallstadt turnen Lorena Dotterweich und Lilli Weber. Sie wurden mit ihrer Mannschaft im Gerätturnen Gaumeisterinnen und oberfränkische Vizemeister und bei der Turnergruppenmeisterschaft oberfränkischer und bayerischer Meister im Nachwuchs.

Auch Antonia Schramm turnt beim Turnverein Hallstadt und sie wurde mit der Turnergruppenmeisterschaft oberfränkischer Meister und bayerischer Vizemeister im Jugendbereich.

Ausgezeichnet wurde auch Milena Zimmermann, die beim Kaninchenzuchtverein B871 Bamberg Jugendvereinsmeisterin der Jahre 2017 und 2018 geworden ist. red