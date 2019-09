Fast 0,9 Promille: Rentner fällt vom Mofa

Laut einer Zeugin völlig unbegründet fiel am Samstag gegen 18.35 Uhr ein 74 Jahre alter Mann an der Ampelanlage in der Dr.-Ambundi-Straße in Haßfurt von seinem Mofaroller. Nachdem er aufgestanden war, stürzte er erneut. Die Stürze dürften wohl in der sichtlichen Alkoholisierung des Mofafahrers begründet sein. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von fast 0,9 Promille ergeben hatte, folgte im Krankenhaus in Haßfurt eine Blutentnahme. Der Rentner wurde durch seine Stürze nicht verletzt. Am Mofaroller entstand auch kein Schaden.