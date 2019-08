Fassade mit schwarzer Farbe verschmiert

Die Polizei sucht Schmierfinken, die im außerhalb der geschlossenen Bebauung liegenden Gebiet "Schutzheiligen" ein Haus mit schwarzer Farbe verunstaltet haben. Die Beamten grenzen den Zeitraum auf die letzten sieben Tage ein, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau. Der oder die Täter sprühten die Buchstaben A und S, jeweils mit Punkt dahinter, mehrfach an die Hauswand und an diverse Gegenstände auf dem Grundstück. Hinweise auf verdächtige Personen können an die Polizei, Tel.: 09741/ 6060, gerichtet werden. pol